Türk Devletleri'nden ulaştırma koridorlarında yeni iş birlikleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı'nın ülkeleri olarak 160 milyonluk genç ve dinamik nüfus ile 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklükte küresel bir güç olma potansiyeline sahip bir topluluk olunduğunu belirterek, "Ülkelerimiz arasında ikili ve transit karayolu geçiş belgesi kotalarını kaldırmamız gerekiyor" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumuna katıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin 160 milyonluk genç ve dinamik nüfusu ve 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklükte küresel bir güç olma potansiyeline sahip bir topluluk olduğunun altını çizen Uraloğlu, bu büyük potansiyelin hayata geçirilmesi için iş birliği ve dayanışma iradesiyle ortak gücün açığa çıkartılmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Konuşmasının ilk bölümünde karayolu taşımacılığına değinen Bakan Uraloğlu, "Üzülerek altını çizmek isterim ki, karayolu ile ülkeler arası geçiş prosedürlerimiz taşımacılıktaki artışlar karşısında, oldukça yetersiz kalmaktadır" diyerek, üye ülkelere transit karayolu geçiş belgesi kotalarının kaldırılması çağrısında bulundu.

Bakan Uraloğlu, "Taşımacılığın ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmak ve taşıma maliyetlerini azaltmak için Teşkilat bünyesinde ortak menfaatimize olacak bütüncül bir yaklaşım benimsemeli ve hayata geçirmeliyiz. Bu doğrultuda, dost ve kardeş ülkelerimiz arasında ikili ve transit karayolu geçiş belgesi kotalarını kaldırmamız gerekmektedir. Kırgızistan ile ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi hususunda mutabakata vardığımızı ve son aşamaya geldiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Diğer üyelerle de bir an önce bu tür adımları atmayı umuyoruz." dedi.

KOMBİNE TAŞIMACILIK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kombine taşımacılık konusunda Teşkilat bünyesinde özverili çalışmalar sonucunda imzalanan Kombine Taşımacılık Anlaşmasının en kısa sürede yürürlüğe girmesini umduğunu kaydetti.

Anlaşmayı hayata geçirdiğimizde kombine taşımacılık operasyonlarını ve Hazar geçişlerini kayda değer biçimde teşvik edeceklerini belirten Bakan Uraloğlu, Böylece hepimizin önem atfettiği Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridorunun Avrasya taşımalarındaki payını önemli ölçüde artırmış olacağız diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Teşkilat üye ülkeleri arasındaki fiziki bağlantının en önemli ve stratejik bileşenlerinden biri olan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolunun, Türk dünyasının ekonomik kalkınması ve refahı için öneminin büyük olduğunu söyledi.

Uraloğlu, Nisan 2016 tarihinden itibaren alınan tedbirler sonucunda, ortak ve ulusal transit rejimlerinde demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşıma yaptıklarını belirterek, "Orta Koridor üzerinde demiryolu hattından gerçekleştirilen yük taşımalarında iki yıl önce ortak taşıma belgesinin kullanımına başladık. Ortak taşıma belgesiyle hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlayarak koridorun rekabetçiliği için önemli bir adım daha atmış olduk. Çin-Türkiye arasında Orta Koridor ve BTK demiryolu hattı üzerinden, orta vadede yıllık 200ün üzerinde düzenli blok konteyner treni işletilmesini hedefliyoruz. Diğer taraftan, bölge ülkeleri ile, Orta Koridorun bir diğer önemli bileşeni olan Hazar geçişinin etkin, verimli ve ekonomik hale getirilmesine de yoğunlaştık. Lojistik operasyonlarda sorun teşkil eden yüksek geçiş ücretleri ve düzensiz sefer konularını ortak çabalarımız ile ivedilikle çözeceğimize ve Hazar Geçişlerini arzu ettiğimiz rekabetçi güzergâha dönüştüreceğimize eminim. Teşkilatımız bünyesinde yürütülen çalışmaların tamamlayıcısı olan ilave iş birlikleri de geliştiriyoruz. Örneğin, Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan olarak geçen yıl Baküde bir araya gelerek Orta Koridoru destekleyici 56 maddelik eylem planı belirledik. Aldığımız kararları uygulamaya aktaracak adımların da takipçisi oluyoruz." diye konuştu.

ULAŞTIRMA KORİDORLARINDA YENİ İŞ BİRLİKLERİ

Bakan Uraloğlu, Türkiye olarak sadece doğu-batı güzergahında değil, aynı zamanda kuzey güney aksında da planlamalara devam ettiğini söyledi.

"Basra Körfezini, Türkiye üzerinden Avrupaya bağlayacağız" diyen Bakan Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Irak Başbakanı bu konuda gerekli iradeyi oraya koymuşlardır. Bizler, bu amaçla gerek Irak ile gerekse diğer bölge ülkeleri ile yakın iş birliği içerisindeyiz. Kalkınma yolu olarak adlandırılan bu yeni güzergahın Türkiye tarafındaki gerekli teknik çalışmaları tamamladık. Şunun altını çizmek isterim ki, taşıma koridorlarının kesişiminde olduğumuzun bilinciyle, en verimli çözümleri ortaklarımız ile birlikte hayata geçirmekte kararlıyız" dedi.

Bakan Uraloğlu, üye ülkelere seslendiği konuşmasında ülkeler arasında ticareti zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı ve teşvik edici tavır alma zamanının çoktan geldiğini, korumacı ve kapalı politikaların dikkatle ve farklı bir gözle yeniden ele alınmasının gerektiğine inandığını söyledi.

Uraloğlu, ulaştırmada dijitalleşmeye büyük önem veren ve bu konuda e-TIR, e-taşıma belgesi gibi uygulamalarda öncü bir ülke olarak, dileyen üye ülkelerle tecrübe paylaşımına hazır olduklarını belirtti