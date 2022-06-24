Türk belediyeleri niyetlerini KKTC'de protokole döktü

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt bölgesinde düzenlenen TBB ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) İş birliği Toplantısında konuştu.KKTC (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zaman Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yavru vatanda düzenlenen iş birliği toplantısına katıldı.

TBB ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İş birliği toplantısında konuşan Başkan Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla KKTC belediyelerinin hak ettiği kalkınma modelinde, kardeşlik hukukuyla yanlarında durduklarını kaydetti.

Bu coğrafyada güçlü olmak için, çok üretmek zorunda olduklarını dile getiren Şahin, “Medeniyet tarihinin bize verdiği fırsatları daha iyi kullanmamız lazım. Pandemi sonrasında yeni bir dünya kuruluyor. Bilgi ekonomisi önem arz ediyor. En büyük kaynağımız yetişmiş insan gücümüz. Bir belediye başkanı olarak Kıbrıslı kardeşlerimizle gidecek çok yolumuz olduğunu biliyorum. Kıbrıs’ın kimseye ihtiyacı kalmadan, kendi kendine yetecek gücü olduğunu biliyorum” dedi.

YEREL DİPLOMASİ VE EKONOMİ BÜYÜK BİR ÖNEM ARZ EDİYOR

Şahin, bilgi ekonomisi için teoriyle pratiği birleştirmek gerektiğini anımsatarak, “Dijitalleşme gerekiyor. Akıllı şehir, akıllı gıdayı geliştirmek gerekiyor. Bunun için verimliliğin sağlanması lazım. Başka bir dünya geliyor. Yerel diplomasi ve ekonomi büyük bir önem arz ediyor. Bunun için burada yapısal reformları gerçekleştirecek güce ve kuvvete ulaşılması gerekiyor. Kıbrıs belediyelerinin bilgi ekonomisi ve akıllı şehircilikte tüm imkanlarımızla yanlarındayız” diye konuştu.

Şahin, ddünyada artık biyo çeşitliliğin öneminin arttığını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da toplantıda yaptığı konuşmada, merkezde yürütülen projelerin yerele inmezse, kalkınmanın, gelişmenin, motivasyonun olmayacağı, projenin bereketinin yaşanmayacağını söyledi.

“Başkan Şahin’in OECD tarafından ‘Şampiyon Belediye Başkanı’ seçilmesi, belediyecilik çıtasını yükseltti” diyen Oktay, Şahin’in TBB Başkanı olarak Kıbrıs belediyelerine her türlü desteği sunarak, kardeşliği perçinlediğini belirtti.

Oktay, kentlerin hikayelerini buluşturan, coğrafyaları, iklimleri ve insan dokusunu yakınlaştıran kardeş şehirlerin artık öne çıkan diplomatik bir araç haline geldiğine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından “Türkiye ve KKTC Belediyeleri Arasında Karşılıklı Niyet Beyanı” imza töreni yapıldı. İmzalar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şahitliğinde atıldı.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ve hediye takdimiyle tamamlandı.