KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Kışlası’nı ziyaret etti.

KKTC (İGFA) – KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye temasları kapsamında 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Kışlası’nı ziyaret etti.

Kışladaki ziyaretçi defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı açıklamada, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Kıbrıs’a çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri 50. Piyade Alay Komutanı Halil İbrahim Karaoğlanoğlu’nun şehit olduğunu ifade ederek naaşının, Kıbrıs’ta Karaoğlanoğlu Şehitliği’nde bulunduğunu belirtti ve Karaoğlanoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine sabır diledi.

Şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını, hizmetlerinin çok büyük olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Mavi Vatan’da sürdürülen yeni siyasetin, KKTC’nin bekâsı için çok önemli olduğunu söyledi.

KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı olarak Osmaniye’ye ziyaretinin, Halil İbrahim Karaoğlanoğlu’nun hatırası açısından önemini belirten Cumhurbaşkanı Tatar; “Türk askeri, Kıbrıs’ta Türk halkının geleceği ve güvenliği için çok önemlidir” dedi.

Türk askerinin Kıbrıs’a barışa getirdiğini ve barışın hem Türklere hem Rumlara geldiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, 1974’ten beri Kıbrıs’ta kan dökülmediğini, barış ve huzurun devam ettiğini söyledi.

Kıbrıs’ta eksik olanın antlaşma olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bunun da yeni siyasete göre egemen eşitlik temelinde uzlaşı gerektirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, antlaşma olsun olmasın Kıbrıs Türk halkının talebinin, Türk askerinin adada kalması olduğunu kaydederek Türk askerinin varlığının caydırıcı güç olarak barışın ve huzurun teminatı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar; “Kıbrıs’ta Türk askerinin varlığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü, bizim kırmızı çizgimizdir” dedi.

Ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Tatar’a Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu’nun özgeçmişi hakkında brifing de verildi.

Halil İbrahim Karaoğlanoğlu, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nda Kıbrıs'a ilk çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri 50. Piyade Alayı'nın komutanıydı. Karaoğlanoğlu, harekâtın ikinci gününde, 21 Temmuz 1974 tarihinde bir havan mermisi ile ağır yaralanarak hayatını kaybetmişti.