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Türk askeri 2 yıl daha Libya'da

DÜNYA 05.12.2023, 10:04
Türk askeri 2 yıl daha Libya'da

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin Ocak 2024'ten itibaren 24 ay uzatılmasına ilişkin Meclis kararı Resmi Gazete'de duyurularak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - 1398 Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gerektiği Takdirde Türkiye Sınırları Dışında Harekât ve Müdahalede Bulunmak Üzere Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Bu Kuvvetlerin Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Risk ve Tehditlerin Giderilmesi İçin Her Türlü Tedbirin Alınması ve Bunlara İmkân Sağlayacak Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 2 Ocak 2020 Tarihli ve 1238 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Verilen ve Son Olarak 21 Haziran 2022 Tarihli ve 1320 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Uzatılan İznin Süresinin 2 Ocak 2024 Tarihinden İtibaren 24 Ay Uzatılmasına Dair Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu kararda; Libya'da barış ve istikrarın tesisi için Birleşmiş Milletler kolaylaştırıcılığında Libya'daki tüm tarafların katılımıyla yürütülen ve yaklaşık bir yıl süren Libya Siyasi Diyaloğu'nun ardından 17 Aralık 2015'te Libya Siyasi Anlaşması'nın Fas'ın Suheyrat şehrinde imzalandığı hatırlatılırken, bu kapsamda oluşturulan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2259 sayılı kararı uyarınca uluslararası toplum tarafından Libya'yı temsil eden tek ve meşru hükümet olarak tanındığı anımsatıldı.

Kararda, "İki ülke arasında imzalanan ve yürürlüğe giren Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ile daha da gelişen iki ülke arasındaki tarihi, siyasi ve ekonomik köklü ilişkiler dikkate alındığında, Libya'da ateşkes ve siyasi diyalog sürecinin devamı ile bu sürecin sonucunda barışın tesisi ve istikrarın sağlanması, Türkiye açısından büyük önemi haizdir. Türkiye, bu çerçevede Libya ile imzalanan ve yürürlüğe giren Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya'nın güvenliğine katkı sağlayacak eğitim ve danışmanlık desteğine devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu kararın detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz

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