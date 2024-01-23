Trump’ın astroloğundan yeni kehanet

ABD Eski Başkanı Donald Trump'ın Astroloğu olarak adını duyuran Michaela Astro, Trump'un seçimleri yeniden kazanacağını söyledi.ABD (İGFA) - Adını Donald Trump’ın Astroloğu olarak duyuran ve şöhretini işiyle Uluslararası boyuta taşıyan Michaela Astro, öngörüleriyle yaptığı açıklamalarla gündemde kalmaya devam ediyor. Her iddiasının doğru çıkmasının ardından ilgi odağı olan ve dünyaca ünlü isimler yanında birçok siyasetçi ve iş adamına Astrolojik danışman hizmeti veren Michaela Astro, Dünya siyaseti ve akışına etki edecek bir iddiada bulundu. ABD başkanlığı yapmış olan Donald Trump’ın yeniden seçimlere gireceğini ve kazanacağını ifade eden Michaela Astro “Donald Trump yapı olarak yenilgiyi hazmedemeyip kabullenmeyen bir yapıya sahip, yıldızlar da onun tekrar geri geleceğini söylüyor ve gelmesiyle Dünya her konuda yeni bir seyir yoluna gireceğini gösteriyor” dedi. Ünlü Astrolog Michaela Astro, sözlerini geri gelecek olan Donald Trump’ın, ülkemize de önemli destekler vereceğini sözlerine ekledi.