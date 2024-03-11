Times Meydanı'nda ilk teravih

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan ünlü Times meydanında toplanan binlerce Müslüman toplu şekilde Teravih namazı kıldı.Özlem Özgüt YÖREKLi - abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri'ndeki New York kentinin ünlü Times Meydanı'nda Müslümanlar Ramazan'ın ilk gününde teravih namazı için toplandı.

Ramazan ayını karşılamak ve İslam inancının barışçıl bir din olduğunu göstermek amacıyla kılınan namazda imam davudi sesiyle dinleyenleri büyüledi.

Namaza erkeklerin arkasında saf tutan kadınlar da dikkat çekti.

Times meydanı saatler öncesinden boşaltılarak namaza hazırlık yapılırken, polis olağanüstü güvenlik önlemi aldı.

Namaz kılanların arasında gözyaşlarına hakim olamayanlar namaz sonrası duaya amin nidalarıyla eşlik etti.

Müslümanlar Filistinde yaşanan katliamın durması için dua ederken, bazıları ise Filistin bayrağı ve atkısıyla namaza katıldı.