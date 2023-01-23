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Teksas'ta bazı yabancılar mülk alamayacak (Özel Haber)

DÜNYA 23.01.2023, 15:39
Teksas'ta bazı yabancılar mülk alamayacak (Özel Haber)

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde senato bazı ülke vatandaşlarının eyalette mülk almasını yasaklamaya hazırlanıyor. Bu ülkeler arasında Türkiye'nin 2 komşusu da bulunuyor.abdpost.com / ABD (İGFA) - Teksas'ta Çin, İran, Kuzey Kore ve Rusya vatandaşlarının ve ticari kuruluşlarının Teksas eyaletinde arazi satın almasını yasaklayan, yakın zamanda dosyalanan Teksas Senatosu Yasa Tasarısı 147 gündemden düşmüyor.

Tasarı, 14 Kasım 2022'de Cumhuriyetçi Eyalet Senatörü Lois Kolkhorst tarafından sunulmuştu.

Eyalet Senatörü Lois Kolkhorst “Nihai geçişin ardından, bu yasa, menşe ülkesine bakılmaksızın tüm ABD vatandaşlarının Teksas'ta mülk satın alıp mülk sahibi olabilmesini sağlayacak. Toprak edinen hasım ülkelere hitap etmenin zamanı, yaygınlaşmadan önlenmelidir. Halihazırda önemli miktarda Teksas'ı kontrol altında tutmalıyız. Bakın Kanada'daki Trudeau yönetimi yabancıların arazi edinimine kısıtlamalar getirdi.” dedi.

Ulusal güvenliğin herşeyden önemli olduğuna dikkat çeken, Kokhorst, "Bu yasa tasarısı bir ulusal güvenlik sorununu ele alıyor ve çok değerli özel mülkiyet haklarımızı ve anayasal özgürlüklerimizi koruyacak. Teksas'ta yabancı ticari yatırımı yasaklamaz, çünkü şirketler hala arazi ve bina kiralayarak iş yapabilirler. Bu yasanın geçirilmesi, Teksas'ın Teksas olarak kalmasını sağlamak için güvenceler sağlayacak. " şeklinde konuştu.

SB 147, 2021'de Teksas Yasama Meclisi'nden oybirliğiyle geçen SB 2116'nın üzerine inşa edilmiş. Bu yasa tasarısı, kritik altyapıyı ulusal güvenlik sorunları nedeniyle Rusya, Kuzey Kore, Çin ve İran ile sözleşmelere veya iş yapmaya karşı korumuş olacak. Bu mevzuatı yansıtan SB 147, aynı dört ülkeyi de adlandırıyor ve bunların gelecekte Teksas topraklarını satın almalarını yasaklıyor. Tasarı, yasakların ABD vatandaşları ve yasal olarak daimi ikamet edenler için geçerli olmadığını açıkça ortaya koyacak.

BAZI YEREL YETKİLİLER TASARIYI IRKÇI VE YABANCI DÜŞMANI OLARAK NİTELENDİRDİ

Fort Bend İlçe Yargıcı KP George, "Bir kişiye yapılan adaletsizlik, herkese yapılan haksızlıktır" diyerek, “Bütün bileşenlerinin çıkarlarına en iyi şekilde hizmet etmek üzere seçilen devlet liderlerimizin, farklı milletlerden insan gruplarını hedef alması ve onların mülk sahibi olma haklarını yasaklaması akıl almaz. Bu bariz bir ayrımcılıktır” yorumunda bulundu.

Harris County Demokrat Parti Başkanı Odus Evbagharu ise, "Bu apaçık ırkçı ve yabancı düşmanı yasa parçası, Teksas'ta gördüğümüz en muhafazakar oturum olması beklenen oturumdan tam olarak beklediğimiz şey," dedi. "Senatör, Teksaslıların yalnızca eyaletteki değil, ülkedeki en çeşitli yerlerden bazılarına hizmet etmek üzere seçilirken Teksas topraklarını kontrol etmelerini istediğini iddia ediyor. Bunun gibi yasa tasarıları, yalnızca insan gruplarını daha fazla yabancılaştırmayı ve korku tellallığını teşvik etmeyi amaçlıyor.

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