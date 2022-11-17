TBMM Başkanı Türkmenistan'da

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi ziyaret için Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a gitti.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekileri taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'ndan Aşkabat'a hareket etti.

TBMM Başkanı Şentop'a ziyaretinde, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ve İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar eşlik ediyor.

Türkmenistan'da resmi temaslarda bulanacak Şentop, ilk gün Türkmenistan Halk Hakıdası Anıt (Yadigarlık) Kompleksini ziyaret edecek, çelenk koyma törenine katılacak.