TBMM Başkanı Şentop, Üsküp'te Maarif Okulları'nın kampüsünü açtı

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Uluslararası Maarif Okulları’nın başkent Üsküp’teki kampüsünün açılışına katıldı.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, buradaki konuşmasında, "Milletimiz mazide sayısız kültürü buluşturmuş, her sefer daima medeniyeti yükseltmiş müstesna milletlerdendir." dedi.

Medeniyetimizin temelinde insani, ahlaki ve imani değerlerin olduğunu dile getiren Şentop, "Ecdadımız, Balkanlardaki yönetimi süresince bölgeyi binlerce eserle donatmış, burada muazzam bir kültürel miras bırakmıştır. Balkanlarda bugün halen ayakta duran evlerimiz, camilerimiz, kütüphanelerimiz, köprülerimiz, hamamlarımız, şadırvanlarımız ve diğer seçkin eserlerimiz, önemli bir kısmı tahrip olsa da medeniyetimizin seviyesini gösteren müşahhas eserlerdir, izlerdir." diye konuştu.

Şair Yavuz Bülent Bakiler'in Balkanlardaki Osmanlı mirasını anlatan şiirine atıfta bulunan Şentop, "Ecdadımızın buralarda en önemli mirası şüphesiz inşa ettiği medeniyet kimliği, buralarda kurmuş olduğu farklı kültürler arasındaki gönül bağıdır. Asırlarca bu toprakları yurt tutan ecdadımız, medeniyet kozasını burada ördü; bu medeniyet Müslümanları hem de diğer Balkan halklarını, gayrimüslimleri etkiledi ve bir Balkan kimliği oluşturdu. Bunu yaparken mevcut kültür, inanç ve onlara bağlı değerleri yıkmaya, yok etmeye kalkışmadı. Bilakis, mevcut olan kültüre hoşgörüyle ve adaletle yaklaştı. Buralardaki inanç, kültür ve medeniyetten istifade etti; kendi kültür ve medeniyet anlayışını bunlarla zenginleştirdi. Balkanlar’da kültürleri bir araya toplayarak medeniyet inşa etti ve esasen Osmanlı bir Balkan devleti oldu" diye konuştu.

Osmanlı yönetimindeki hoşgörü ortamının somut örneklerinin Balkanların her köşesinde görülebildiğini dile getiren Şentop, "Bu dönemde Balkanlarda tüm dinlere mensup inananlar huzur içinde yaşadılar. Kent merkezlerinde camilerle kiliseler ve sinagoglar birlikte yan yana durdular. Bugün Kuzey Makedonya’da halen aynı hoşgörü, birlikte yaşama iradesi, kültürel zenginliği koruma arzusunu görmenin bizleri memnun ettiğini ifade etmek isterim" dedi.