TBMM Başkanı Şentop'tan Ukrayna'ya taziye
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, başkent Kiev yakınlarında aralarında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'nin de bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası dolayısıyla Ukrayna'ya başsağlığı diledi.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, helikopter kazasında hayatını kaybedenler için Ukrayna'ya taziye mesajı gönderdi.
Başkan Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, “Ukrayna’da meydana gelen helikopter kazasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ukrayna halkının acısını yürekten paylaşıyor, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.
https://twitter.com/MustafaSentop/status/1615700442201178112
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