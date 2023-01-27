TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan'a taziye telefonu

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırı ile ilgili olarak Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Şentop, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan alçak saldırıyı kınıyorum. Azerbaycan Milli Meclis Başkanı kıymetli dostum Sahiba Gafarova'yı arayarak saldırıda şehadete yükselen kardeşimiz için duyduğumuz üzüntüyü ifade edip kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimizi ilettim" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/MustafaSentop/status/1618886659885641729