TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Başbakanı ile görüştü

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, resmi temaslarının ikinci gününde Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop görüşmede yaptığı konuşmada, Macaristan ile samimi diyalog temelinde geliştirilen yakın ilişkilerin yeni hükümet döneminde de güçlendirilerek sürdürülmesi temennisinde bulundu.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Başkanı Şentop, Türkiye ile Macaristan arasında ilişkilerin 100. yılı vesilesiyle 2024 yılında düzenlenmesi planlanan Türkiye-Macaristan Kültür Yılı etkinliklerine verilen öneme işaret etti.

Macaristan'ın, Türkiye'nin AB üyelik sürecine ve Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündemin geliştirilmesine yönelik desteğini takdirle karşıladıklarını ifade eden Meclis Başkanı Şentop, "Türkiye' nin AB üyelik sürecinin önündeki siyasi engeller kaldırılmalı ve ilişkilerin önünü açacak somut adımlar ivedilikle atılmalıdır." dedi.

Mustafa Şentop, Macaristan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) çalışmalarına etkin katılımını ve üye ülkelerle iş birliğinden duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) halen Macaristan'da varlığını sürdürüyor olmasının üzüntü verici olduğunu değinen Şentop, "Geçtiğimiz kasım ayında düzenlenen beşinci Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda FETÖ iltisaklı okulların faaliyetlerinin sonlandırılması yönündeki taahhüdünüzü memnuniyetle karşıladık" diye konuştu. Şentop, okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesiyle, bu okullarda öğrenim gören öğrenci ve velilerin olası mağduriyetlerinin de engellenebileceğini söyledi.

Türkiye ile Macaristan'ın güvenlik ve düzensiz göç alanında örnek bir iş birliği sergilediğini de ifade eden Şentop, söz konusu iş birliğinin, insan kaçakçılığının önlenmesi ve sınır geçişlerinin hızlandırılmasına önemli katkı sağladığını bildirdi.