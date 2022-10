TBMM Başkanı Şentop, Kırım Zirvesi'nde konuştu

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türkiye'nin, Kırım'ın ilhakını tanımadığını ve tanımayacağını belirterek, "Türkiye, Ukrayna'ya ve Kırım Tatarlarına gerek ikili gerek çok taraflı platformlarda desteğini sürdürecektir" dedi.ANKARA (İGFA) - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb, Uluslararası Kırım Platformu I. Parlamenter Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de düzenlenen Uluslararası Kırım Platformu I. Parlamenter Zirvesi'nde Genel Kurul'a hitap etti.

47 ülkeden katılım sağlandığı zirveye, NATO ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle Avusturya, Belçika, Almanya, İrlanda, Norveç, Karadağ, Polonya, Slovenya, Romanya, İsveç ve İsviçre gibi ülkelerin meclis başkanları da katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, burada yaptığı konuşmasında, "Kırım Platformu'nun parlamento ayağının bu zirveyle birlikte işler hale gelmesinin, Kırım konusunda vermek istediğimiz mesajın kuvvetlenmesini ve çabalarımızın pekiştirilmesini sağlayacağına inanıyor, ev sahipliği için Hırvatistan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin, Kırım Platformu'nun teşkilini en başından beri desteklediğini, geçen sene Ağustos ayında düzenlenen Kuruluş Zirvesi'nin ardından bu yılki çevrim içi zirveye de en üst düzeyli katılım sağladığını hatırlatan Şentop, "Bu yaklaşımın temelinde Türkiye'nin, Kırım ve ilhak altındaki diğer bölgeler dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteği yatmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kırım'ın, Kırım Tatar Türklerinin anavatanı olduğunu vurgulayan Şentop, platformun, parlamentolar arasında tesis edeceği iş birliği sayesinde, büyük önem verdiğimiz bu konularda dünya kamuoyunda farkındalık oluşturması mümkün olabileceğini belirtti. Kabul edilecek Ortak Bildiriyi de desteklemek suretiyle, TBMM olarak Platform çatısı altında yürütülecek çalışmalara katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyleyen Şentop, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta on binlerce Ukraynalının hayatını kaybettiğini, milyonlarca insanın yerlerinden olduğunu ve Ukrayna'nın pek çok şehrinin ciddi yıkıma uğradığını anlatarak, "Savaş en çok bölgemizi etkilemektedir. Bununla birlikte, savaşın küresel faturası da her geçen gün ağırlaşmaktadır. Her zaman vurguladığımız üzere, bu savaşın kazananı olmayacaktır" diye konuştu.

Hukuka, uluslararası hukuka riayete bir kez daha dikkati çeken Şentop, Kırım Platformu olarak parlamentolar düzeyindeki bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere takdirlerini sundu.

Zirvenin açılışına video konferansla katılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, her şeyin Rusya'nın 2014'teki Kırım ilhakı ile başladığına dikkati çekerek "Ruslar işkence yapıyor, kadınları, çocukları, ihtiyarları öldürüyor." dedi. Kırım'ın 9 yıldır işgal altında olduğunu ifade eden Zelenskiy, Rusların din özgürlüğüne karşı çıktığını, dini ve etnik temizlik yapıldığını belirterek, "Ukrayna bayrağının Kırım'da dalgalanması, normale dönmekle eş değer" dedi.