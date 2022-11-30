TBMM Başkanı Şentop Avusturya'da STK'larla buluştu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya'daki Türk STK temsilcileriyle bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen programda konuştu.

Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ilerleme kaydettiğini belirten Şentop, Avusturya Cumhurbaşkanı'nı Türkiye'ye davet ettiklerini, kendilerinin de bu davete olumlu baktığını kaydetti.

Şentop, Türkiye'nin son 15-20 yılda sürdürdüğü insani dış politika ve çok taraflılık anlayışıyla uluslararası olaylara çözüm bulma yaklaşımının olumlu sonuçlar doğurduğunu anlattı.

Türkiye'nin Afrika, Balkanlar ve benzeri birçok yerde olumlu ilişkiler kurduğunu ve buralarda yönetimler değişse de Türkiye ile ilişkilerin değişmediğini vurgulayan Şentop, bunun temelinde Türkiye'nin karşı tarafın hukukuna riayet eden, bencil bir tutum sergilemeden kurduğu güçlü ilişkilerin önemli bir rol oynadığının altını çizdi.

Şentop, dünyanın çok ciddi bir değişimden geçtiğini ve ilişkilerin gün geçtikçe karmaşıklaştığını belirterek, "Artık eski dünya yok, tabi eski Türkiye de yok. Alınan kararlara tabi olan bir Türkiye değil, Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen, kendisini uluslararası aktörler arasında birinci sınıf, diğerleriyle eşit gören bir Türkiye var." diye konuştu.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında kendine has bir yol izlediğini belirten Şentop, Ankara'nın hem Moskova hem de Kiev'le diyalog kanallarını açık tutuğunu, bunun da tahıl anlaşması, esir değişimi gibi önemli gelişmelerin yaşanmasını sağladığına dikkati çekti.

Şentop, dünya genelinde 60'ın üzerinde Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) faaliyet gösterdiğini, Türkçe ve Türk kültürüne karşı yoğun bir ilginin olduğunu gittiği her ülkede gözlemlediğini ifade etti.

Türkiye'nin dış politika da yıldızının parlamasıyla Türk kültürüne olan ilginin de arttığını kaydeden Şentop, bazı ülkeler de enstitünün kurslara olan yoğun talebi karşılamakta güçlük çektiğini hatırlattı.

Şentop, "Yunus Emre Enstitüsü artık Türkiye'nin önemli markalarından birisi haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Buradaki programın ardından Şentop ve beraberindeki parlamento heyetinin Viyana'daki temasları sonlandı.