TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bahreyn'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere Bahreyn'in başkenti Manama'ya gitti.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, Manama Uluslararası Havaalanı'nda Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam, Temsilciler Meclisi I. Başkan Yardımcısı Abdülnabi Salman Ahmed, Temsilciler Meclisi II. Başkan Yardımcısı Ahmed Abdulwaheed Qarata ve Türkiye’nin Manama Büyükelçisi Esin Çakıl tarafından karşılandı.

Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un ziyareti nedeniyle memnuniyetlerini ifade etti.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn’de olmaktan dolayı memnuniyeti dile getirerek, "İnşallah faydalı bir ziyaret olacak. Türkiye ve Bahreyn halkı kardeş iki halk. Güzel ilişkilerimiz mevcut. İnşallah bu ilişkileri daha da ileriye götürmek için, parlamentolar olarak bizler de gayret edeceğiz. Uzun süredir Meclis düzeyinde bir ziyaret olmamıştı. Bu nedenle ziyareti ayrıca önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bahreyn ziyaretine, parlamento heyetinde bulunan AK Parti Ankara Milletvekili ve Türkiye–Bahreyn Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kurtcan Çelebi, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de eşlik ettiği kaydedild.