TBMM Başkanı'ndan 'bağımsızlık' mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan’ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü’nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Tek millet, iki devlet" idrakiyle her daim omuz omuza olduğumuz Azerbaycan’ın, 28 Mayıs Bağımsızlık Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor; kardeş Azerbaycan halkına esenlik, huzur ve sağlık diledi.

"Azerbaycan’ın haklı gururunu ve coşkusunu yürekten paylaştığımız bu anlamlı günde, vatanları için şehid olan tüm kahramanları bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum" diyen Kurtulmuş, Azerbaycan ile dayanışma ve birlikteliğin ilelebet süreceğini kaydetti.