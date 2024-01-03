TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İran'a başsağlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İran’ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırılarına ilişkin başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran’ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarını lanetliyor; hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.