TBMM Başkanı Kurtulmuş KKTC'de

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarlarını ziyaret etti.KKTC (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, seçim sonrası ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptı.

Lefkoşa'ya gelen Kurtulmuş, ilk olarak Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün kabrine çelenk koydu.

Kurtulmuş, saygı duruşunun ardından anıt özel defterine şunları kaydetti:

"Akdeniz'in zapt edilmez kalesi Kıbrıs'ımızdaki Türk mücahit güçlerini, bağımsızlık, milli onur, ve manevi değerler şuuruyla birleştiren, mücadeleci ruhu inşa eden, büyük devlet adamı ve mücahit Dr. Fazıl Küçük'ü rahmet ve şükran duygularıyla yad ediyoruz. Kendisinin de ifade ettiği gibi, her nesil, ürettiği eserleri, yeni nesillere aktarmakla sorumludur. Siz bize Kıbrıs gibi büyük bir eseri emanet ettiniz, bizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yücelterek gelecek nesillere armağan edeceğiz."

Törenin ardından Fazıl Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük, Kurtulmuş'a hediye takdim etti.

Kurtulmuş, daha sonra KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaret etti ve anıt mezara çelenk koydu.

Denktaş'ın kabri başında dua eden Kurtulmuş, Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş ile de bir süre sohbet etti.