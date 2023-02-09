Tayvan Cumhurbaşkanı bir aylık maaşını Türkiye'ye bağışlayacak

Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ve Başkan Yardımcısı William Lai, birer aylık maaşlarını Türkiye'ye deprem yardımı olarak yardım olarak bağışlayacaklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Tayvan Cumhurbaşkanı ve Yardımcısı birer aylık maaşlarını Türkiye'ye bağışlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Tükiye'nin vatanını yeniden inşa etmesine yardımda, üzerlerine düşeni yapmayı umdukları" da belirtildi.

Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, Türkiye'deki ilk arama ve kurtarma ekibimizin üyeleriyle konuştuğu fotoğrafı aktararak, sahadaki durum hakkında bilgi aldı. Tsai Ing-wen, "Çabaları için derinden minnettarız ve onlara ihtiyaç duydukları kaynakları sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/iingwen/status/1623565202435510272

Hatırlanacağı gibi Dışişleri Bakanı Jaushieh Joseph Wu, 6 Şubat'ta Türkiye için taziye mesajlarını iletirken, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi ve dünyada iyilik için güç olarak Tayvan'ın kurtarma çabalarını desteklemek için 200 bin ABD Doları insani yardım bağışladığını belirterek, bakanlık olarak 40 personel, üç kurtarma köpeği ve 6,6 metrik ton ekipman ve cihazdan oluşan bir arama kurtarma ekibinin, afet yardım operasyonlarına yardımcı olmak için derhal sevk edildiğini duyurmuştu.