TAV Almatı’da yeni terminal açtı

TAV Havalimanları’nın 200 milyon dolarlık yatırımla tamamladığı yeni dış hat terminali ilk yolcularını karşıladı. Kazakistan’ın kültürel ve ekonomik başkenti Almatı’ya hizmet veren havalimanının kapasitesi yıllık 14 milyon yolcuya çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları, Orta Asya’nın en büyük merkezi olan Almatı Havalimanı’nda yeni dış hatlar terminalini devreye aldı. Yeni terminale Air Astana’nın KC664 kodlu Londra uçuşuyla gelen yolcular hediyelerle karşılandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ilk uçuş öncesinde yeni terminali ziyaret ederek TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan’dan bilgi aldı.

Dış hat trafiği iki hafta içinde tamamen yeni terminale taşınacak ve varolan terminal modernize edilerek iç hat terminali olarak hizmet vermeye devam edecek. Yatırım kapsamında yeni bir VIP terminali de inşa edildi ve yakıt sistemi yenilendi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan “Almatı, Orta Asya’nın en büyük yolcu ve kargo merkezi konumunda bulunuyor. 2020’de, pandemi döneminde satın aldığımız havalimanında yeni terminali devreye almaktan mutluluk duyuyoruz. İki yılda tamamladığımız yatırımla yolcu kapasitesini yıllık 14 milyon yolcuya çıkardık, yeni VIP terminalini devreye aldık ve yakıt sistemini uluslararası standartlara uygun şekilde yeniledik.

“Almatı, Asya’dan Avrupa ve Afrika’ya doğru havadan kurulan modern ‘İpek Yolu’nun ve Orta Koridor’un önemli duraklarından biri olarak gerek yolcu trafiği gerek kargoda büyümeye devam edecek. Devraldığımızda 38 olan destinasyon sayısı 69’a, havalimanını kullanan havayolu sayısı 24’ten 35’e yükseldi. Tarihsel ve kültürel olarak köklü bir geçmişimiz olan Kazakistan’la ikili ilişkilere de katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

YOLCU VE KARGODA ÇİFT HANELİ BÜYÜME

Almatı Havalimanı geçen yıl yüzde 32 artışla 9,5 milyon yolcuya hizmet verdi. 2024’ün ilk dört ayında da yolcu trafiği yüzde 30 artış gösterdi.

Bayrak taşıyıcı Air Astana’nın ana üssü olan Almatı’yı Scat Havayolları da merkez olarak kullanıyor.

Havalimanı 2023’te 98 621 ton kargoya hizmet verdi. Almatı, Türk Hava Yolları’nın İstanbul’un ardından ikinci en büyük kargo merkezi durumda. THY Almatı’ya kargo uçuşlarıyla birlikte haftalık 50 ila 52 sefer düzenliyor.