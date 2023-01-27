Tahran'daki saldırı sonrası Polis Komutanlığı'nda görev değişikliği

İran merkezli haber ajansı Tasnim'in sosyal muhabirine göre, ülkenin polis komutanı Sardar Ahmedreza Radan'ın emriyle Sardar Abbas Ali Mohammadian, Tahran'ın polis komutanlığına terfi etti.ANKARA (İGFA) - İran'da sabah saatlerinde Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen silahlı saldırının ardından Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi görevden alındı.

Yerine daha önce Alborz eyaletinin polis şefi ve Tahran İstihbarat Polisinin eski başkanı olan Sardar Mohammadian atandı.

Büyük Tahran Polis Komutanı Sardar Rahimi'nin de Faraja Ekonomik Güvenlik Polisi'nin başına atandığı duyuruldu.

Haberde Sardar Rahimi'nin veda töreni ve Sardar Mohammadian'ın takdiminin yakında yapılacağı belirtildi.