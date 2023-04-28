Tahliye uçağına hafif silahla ateş açıldı

Sudan'daki Türk vatandaşlarının vatandaşların tahliyesi için Türk uçağına hafif silahla ateş açıldığı bildirildi.ANKARA (İGFA) - Haberi Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakanlık çatışmaların sürdüğü Sudan'daki Türk vatandaşlarını tahliye için ülkeye giden bir uçağa hafif silahla ateş açıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna’ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1651853270061658113

Öte yandan halen tahliye ihtiyacı olan yerlere yönelik de faaliyetlerin devam ettiğini belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu yerlere yönelik çalışmalarımız sürüyor. Kalan vatandaşlarımızın Türkiye'ye tahliyesi için 5 uçağımızı tahsis ettik. Bu uçaklarımızın emniyetli şekilde görevlerini yapabilmesi için gerekli planlama ve koordinasyon yapıldı. Süreci yakından takip ediyoruz. C-130 tipi üç uçağımızın, Hartum'un kuzeyindeki Wadi Sayidna'dan 210 vatandaşımızın tahliye etmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan da A400M tipi iki uçağımızı da Port Sudan'a indirdik. Orada 250 vatandaşımızın olduğu yönünde bilgimiz var. Bu uçaklarımızdan biri birazdan vatandaşlarımızı yurda getirmek için Port Sudan'dan havalanacak" dedi.

Uçakların intikallerini yakından takip ettiklerini vurgulayan Bakan Akar, Bugün akşama kadar vatandaşların Türkiye'ye tahliyesi tamamlanmış olacağını, hem bölge, hem de Dışişleri Bakanlığımız ile temasları sürdürdüklerini kaydetti.