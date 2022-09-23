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Tahıl yüklü 12 gemi daha hareket etti

DÜNYA 23.09.2022, 17:48
Tahıl yüklü 12 gemi daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından bugün tahıl yüklü 12 geminin hareket ettiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tahıl sevkiyatına yönelik kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüren Milli Savunma Bakanlığı, bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 12 geminin hareket ettiğini duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün itibarıyla Ukrayna limanlarından 12 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1573292650752577537

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