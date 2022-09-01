Tahıl sevkiyatında 5 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında tahıl yüklü 5 geminin daha Ukrayna'ya hareket ettiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah saatlerinde tahıl yüklü 5 gemi Ukrayna’ya hareket etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sevkiyatların İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezinin kontrolünde planlandığı gibi devam ettiği kaydedildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1565240299106058240