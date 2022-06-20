Suudi Arabistan’da tarihi düzenleme

Kabe'nin etrafında Osmanlı'nın Beytullah'a saygı olarak yaptığı tarihi revakların sökülmesi ile başlayan tartışmalara salgın nedeniyle Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemeler eklendi.

Hacerü'l Esved taşı ile Kabe kapısı arasındaki kısım olarak bilinen 'mültezem'e, Hacer'ül Esved'e ve Kabe'nin duvarlarına yüz süren hacılar artık bariyer konulmasından dolayı Kabe'nin etrafına dokunamayacak.

Dokunup yüz sürerek dua ediliyordu

Hacer'ül Esved'i ziyaret eden Müslümanlar, Kabe'ye yüz sürerek dualar ediyordu.

Tavafın ruhuna aykırı olduğunu belirten hacı adayları, Harem-i Şerif'de yapılacak bütün düzenlemelerin, Müslüman devletlerin dini liderlerine sorularak yapılmasını talep etti.

Hacerü'l-esved nedir?

Arapça’da 'siyah taş' anlamına gelir. Yerden 1,5 m. kadar yükseklikte bulunan, 30 cm. çapında ve yumurta biçimindeki bu taşın siyaha yakın koyu kırmızı renkte olması sebebiyle böyle adlandırıldığı bilinmekte.

Hacerü'l-esved’in Hz. İbrâhim tarafından Kâbe’nin inşası esnasında tavafın başlangıç noktasını belirlemek için yerleştirildiği biliniyor. Bununla birlikte bu taşın hakkında çeşitli rivayetler anlatılıyor.

Bu rivayetlerde Hacerülesved’in cennetten indirildiği, Nûh tûfanı esnasında Ebû Kubeys dağında korunduğu ve Hz. İbrâhim’in Kâbe’yi inşası esnasında oradan getirilerek yerine konulduğu söylenmekte.