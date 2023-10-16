Sultan Abdülhamid Han Derneği'niden 'Akdeniz Paktı' çağrısı

Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, Filistin’de adeta soykırım yapan İsrail’e karşı “Geliştirilmiş Akdeniz Paktı kurulsun” çağrısında bulundu.BURSA (İGFA) - İsrail’in Filistin’e karşı hunharca saldırıları, Gazze’yi ablukaya alarak adeta soykırım yapılması ve bölgede yaşanan kanlı saldırılar üzerine açıklama yapan Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, Müslüman ülkelerin bir araya gelerek toplu şekilde hareket etmesi çağrısında bulundu. Yazıcı, “İsrail’e karşı geliştirilmiş Akdeniz Paktı kurulsun” çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Turgay Yazıcı, “İsrail, dünyanın gözü önünde Filistin’i yok ediyor. Gazze şehri adeta soykırıma uğruyor. Kudüs, Müslümanların uyanmasını bekliyor. Bugün artık bekleme zamanı değil, harekete geçmenin vaktidir. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyoruz; İsrail’e karşı acilen geliştirilmiş Akdeniz Paktı kurulsun.Akdeniz’de birlik oluşturulmalı. Türkiye öncülüğünde; Libya, Mısır, Tunus, Lübnan,Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Suriye birlikte hareket etmeli.Kıbrıs’ta toplantı olsun, 7 ülke deklarasyon yayınlasın ve Filistin’in yalnız olmadığı haykırılsın. Aynı zamanda Mavi Vatan da güvence altına alınsın. Deniz yetki alanları anlaşması yapılsın. Filistin için İskenderiye ve Antakya’da iki büyük miting düzenlensin” dedi.

TATBİKAT, OLUMLU BİR GELİŞME

Batılı ülkelerin ve Amerika’nın İsrail’e alenen destek vermesine karşın Müslüman ülkelerin çekimser kaldığını belirten Yazıcı, açıklamasında, “Amerika Akdeniz’e uçak gemisi gönderdi. İngiltere yine aynı şekilde savaş gemilerini fırsattan istifade bölgeye gönderdi. Bunlar normal gelişmeler değil. Hedef ve plan büyük. Ancak buna karşı Müslüman ülkelerin Filistin lehine haykırmaktan çekindiğini, sadece sözlü protesto ile yetindiğini görmek üzücü. Üzerimizdeki ölü toprağını atmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti bunun ilk fitilini ateşledi ve Akdeniz’de Türk donanmasının tatbikata yapacağına dair navtex yayınladı. Çok kıymetli bir hamle. Ülkemiz devlet büyüklerimiz bir çaba içerisinde. Bu gelişme üzerinden 21 yıl öncesini de hatırlatmakta fayda var. NATO tarafından Ege Denizinde icra edilen NATO Kararlılık Tatbikatı sırasında 1992 yılında Amerikan Uçak Gemisi Türk donanmasına ait bir gemi vurulmuştu. Benzer olayların, kaza süsü verilebilecek aba altından sopa gösterme oyunlarına dikkat edilmesinde fayda var. Daha önce yaptılar, yine yaparlar” ifadelerini kullandı.