Somali Cumhurbaşkanı Ankara'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un ikili ve heyetler arası görüşmesi olacak.

Daha sonra ise ikili anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1544615900619358210