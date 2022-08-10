Slovenya ile bilim ve teknoloji iş birliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un huzurunda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşması imzalandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Pahor'un başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Bu kapsamda iki ülke hükûmetleri arasında daha önce mutabakata varılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşması"nı tadil eden protokol Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Slovenya Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Matjaz Han tarafından imzalandı.