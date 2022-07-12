Şili'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Şili yakınlarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.ANKARA (İGFA) - Avrupa‑Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Şili'ye ait Hanga Roa kenti yakınlarında 6,6 büyüklüğünde bir meydana geldiğini duyurdu.

EMSC tarafından yapılan açıklamada tsunami değerlendirmesinin devam ettiği bildirildi.

https://twitter.com/EMSC/status/1546942377050476544