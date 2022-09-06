Sevkiyat için 6 gemi daha yola çıktı

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 6 gemi daha yola çıktı.ANKARA (İGFA) - Tahıl sevkiyatı planlandığı şekilde sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 6 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1567031929890906114