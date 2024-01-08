Sarıkamış şehitleri ABD'de unutulmadı

ABD'deki Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu önderliğinde toplanan STK'lar, Sarıkamış şehitleri için yürüdü. New Jersey eyaletinin Paterson kentinde bulunan Main Memorial Park'ta yapılan yürüyüşe STK temsilcileri katıldı.Özlem Özgüt YÖREKLİ - abdpost.com / ABD (İGFA)- Main Memorial Parktaki tören İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. New Jersey Maarif Okulundan 2 öğrenci şiirler okudu.

Adile Sultan şefi Veysi Cevahirli anma törenine katılanlara ezogelin çorba ve ekşi mayalı ekmek ikram etti.

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı Gülay Aydemir konuşmasında, 1914'te Kars Sarıkamış'ta yaşanan dramı anlatırken, "Allahu Ekber dağlarında 90 bin askerimiz donarak şehit oldu. Bugün 90 bin ana kuzusunun vatan uğruna hakka yürüdüğü tarihtir. Bu vatan evlatlarını saygıyla minnetle anıyoruz." dedi.

Daha sonra öğrenciler okudukları şiirlerle katılanları duygulandırdı. Paterson Ulu Cami İmamı Erkan Ayçiçek ise, Kur'an-ı Kerim okuyarak şehitler ve gaziler başta olmak üzere Müslüman alemi ve Türk dünyası için dua etti.