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Sandık başına giden Azerbaycan'ın kararı ne olacak?

DÜNYA 07.02.2024, 10:52
Sandık başına giden Azerbaycan'ın kararı ne olacak?

Azerbaycan’da erken seçim heyecanı sabah saatlerinde başladı. Dünyanın gözleri bugün, ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçmek için seçmek için sandığa giden Azerbaycan'da. Peki seçimlerden kim galip çıkacak? Seçimlerin ardından ülkede İlham Aliyev iktidarı devam edecek mi?Oğuzhan osman BİLGİN / Rüstem PEHLİVANLAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Azerbaycan yaklaşık 30 yıllık aradan sonra bugün ilk kez, bağımsızlığa kavuşan topraklarını da kapsayan bir seçime gidiyor. Bu seçimin hem erken seçim hem de cumhurbaşkanlığı seçimi olması da ayrıca önem taşıyor. Gazeteci-Yazar Kamal İlhamoğlu, İlham Aliyev'i erken seçimlere iten sebepleri ve Azerbaycan'daki demokrasi ortamını Herkes Duysun için analiz etti.

“SEÇİMLERİN NASIL SONUÇLANACAĞINI DÜNYA BİLİYOR”

7 aday ile gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adayın daha ön planda olduğu hakkında değerlendirmelerde bulunan Gazeteci-Yazar Kamal İlhamoğlu, “Azerbaycan'daki seçimleri dışarıdan bir gözle değerlendirdiğimizde zihinlerde yanıltıcı bir düşünce hakim olabilir. Azerbaycan'ın iç dinamikleri farklı olduğu için yorum yapmak için Azerbaycan’ın iç siyasetini iyi bilmek gerekiyor. Azerbaycan halkının Aliyev'in karşısındaki adaylara bakışı, bu isimlerin sadece kağıt üzerinde adaylar olduğu şeklinde. Bu isimler son anda, ‘bize değil de Aliyev'e oy verin’ diye çekiledebilirler. Aslında tüm dünya Azerbaycan'da seçimlerin nasıl sonuçlanacağını biliyor. Azerbaycan'daki mevcut konjonktür bunu tahmin etmemize olanak sağlıyor.” dedi.

“KARABAĞ ZAFERİ ALİYEV’E GÜÇ KATTI”

Azerbaycan'ın geçmişten bugüne devam eden siyasi sorunları ile ilgili de konuşan Kamal İlhamoğlu, “Azerbaycan'da mevcut olan siyasi sorunların ötesinde şu anda sağlıklı bir seçim ortamında da Aliyev favori olarak görünüyor. Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı vermiş olduğu savaştan Aliyev liderliğinde galip ayrılarak Karabağ’ı geri alması, siyaseten Aliyev'i güçlü bir pozisyona getirmiş durumda. Seçimlerin üst düzey demokratik standartlarda yapıldığı senaryo da dahil Aliyev, bu seçimlerin en büyük favorisi durumda.” ifadelerini kullandı.

“AZERBAYCAN KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMEK İSTİYOR”

Gazeteci-Yazar Kamal İlhamoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i erken seçime iten olası sebepler hakkında da değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“2020 Karabağ Savaşı sonrasını ve öncesini Azerbaycan'da farklı gözle değerlendirmek gerekiyor. Şu anda Azerbaycan'ın içerisinde bulunduğu jeostratejik durum, güç koşulları karşısına getirebilir. Azerbaycan'ın İran ile ilişkileri, İsrail ve İran geriliminin yanında yine Azerbaycan'ın İsrail ile geliştirdiği ilişkiler, Rusya'da gerçekleşecek seçimler vb. faktörler Azerbaycan'ı, bu politik atmosferde kendini güvende hissetmek için seçimleri erkene almasına itti.”  

“ALİYEV LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRMEK İSTİYOR”

Halihazırda Azerbaycan’ın, Ermenistan ile barış görüşmelerine  devam ettiğini hatırlatan İlhamoğlu, Aliyev’in bu görüşmelere de güçlü girmek adına seçimleri bir an önce yapıp liderliğini pekiştirmek istediğini kaydetti.

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