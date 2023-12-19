Sanayi ve teknolojide de Macaristan'la iş birliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında bulunduğu Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile birlikte Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) Altıncı Toplantısı’na başkanlık etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında Stratejik Ortaklığın Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık Düzeyine Yükseltilmesi Hakkında Ortak Siyasi Bildiri’yi imzaladı.

SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNDE İŞ BİRLİĞİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Macaristan Savunma Bakanlığı arasında Savunma Teknoloji Alanlarında Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky tarafından imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı arasında 2025 Ortak Bilim ve İnovasyon Yılı İşbirliğine Niyet Beyanı'nı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak imza altına aldı.

Anlaşmalar sırasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Macaristan yetkilileri hazır bulundu.