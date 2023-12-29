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Rusya-Ukrayna arasında 2024 barış yılı mı olacak?

DÜNYA 29.12.2023, 17:53
Rusya-Ukrayna arasında 2024 barış yılı mı olacak?

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sular durulmaya başlarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin barış görüşmelerine hazır olduğunu belirtti. Savaşın geleceği ve bölgenin durumunu Herkes Duysun için yorumlayan Dr. Barış Adıbelli, işgal bölgelerinin savaş sonrasında muhtemelen Rusya'ya verileceğini ifade etti.Oğuzhan Osman BİLGİN - Rüstem PEHLİVANLAR - Herkes Duysun
BURSA (İGFA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlanması için barış görüşmelerine hazır olduğunu söyledi. Peki Putin'in şimdiki stratejisi ne?

Dr. Barış Adıbelli konu ile ilgili Herkes Duysun’a yaptığı değerlendirmede Putin'in stratejisinin savaşı zamana yaymak olduğunu ve 2024 seçimlerini beklediğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu.

"Rusya Ukrayna Savaşı'nda gelinen noktada Putin kazandı fakat 2024 seçimleriyle birlikte Biden'ın gitmesini bekliyor. Yerine kimin geleceği ise önemli değil. Ukrayna'da para bitti ve şu an yardım da alamıyor. Bu savaş Avrupa'nın savaşı deniliyor ama Avrupa da bence girmeyecek. Ukrayna'nın tek kazancı AB üyelik müzakerelerinin başlamış olması."

“İŞGAL BÖLGELERİ RUSYA'DA KALACAK”

Savaş sonrası Ukrayna'nın elinde AB üyelik müzakerelerinin başlaması dışında pek bir şey olmayacağını belirten Dr. Barış Adıbelli işgal bölgelerinin hangi ülkeye ait olacağını, "Muhtemelen işgal bölgeleri Rusya'ya verilecek. Ukrayna'ya 'Rusça konuşan ve Rusların yaşadığı bölgeleri ver kurtul. Hem arada  tampon bölge olsun hem de Rusya bir daha sana müdahale için bahane bulamasın.' diyecekler. Burada Ukrayna'nın Karadeniz'e çıkışının güvence altına alınması önemli." sözleriyle açıkladı.

Rusyanın bu süreçte iki amacı olduğunu belirten Dr. Barış Adıbelli bunları şöyle ifade etti:

"Rusya'nın ilk amacı Kırım'ın kendisine ait olduğunun tanınması. İkinci amacı ise Azak Denizi'ni bir Rus gölü haline getirmek. Bunu başardı da ama Azak Denizi Ruslaşırken Baltık Denizi bir NATO gölü haline geldi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO ülkesi olmasıyla Rusya'nın kuzeybatısı NATO'nun etki sahası altına girdi."

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Rusya'nın öncelikle 'Karadeniz mi yoksa Baltık mı önemli?' sorusuna kendi içinde cevap vermesi gerektiğinin altını çizen Adıbelli, "Günün sonunda Putin bu savaşı kazanıyor gibi ama yine de savaştır, bilemeyiz ne olur ne olmaz. Amerika artık yeterli desteği vermiyor ve bir kez daha Ukrayna'ya yardım paketi reddedildi, kongreden geçmiyor." dedi.

Dr. Barış Adıbelli ayrıca barış sürecinde hangi ülkenin arabulucu olacağına dair açıklamalarda da bulundu.

Hemen hemen her açıklamada İstanbul görüşmelerine atıflarda bulunulduğunu hatırlatan Adıbelli, "Demek ki Türkiye daha önce bunu başarmış, o zaman bunun ikinci turunun da İstanbul'da olması gerekir ama özellikle Amerika barış görüşmeleri için Hindistan da dâhil olmak üzere başka ülkeleri işaret etti. Oralar arabulucu olsun, Türkiye bu noktada puan kazanmasın isteniyor. Batı'nın böyle bir samimiyetsizliği var. Gerçekten diplomatik bir çözüm isteseler Türkiye'ye destek verirler. Burada işler Fransa ve Amerika'nın başını çektiği kısır bir jeopolitik rekabet üzerine dönüyor. Bu iki ülke, Türkiye'nin bundan puan kazanacağı ve bölgesel güç konumuna çarpan etkisi yaratacağını düşünerek baskıyı arttırmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

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