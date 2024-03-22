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Rusya seçimleri, Ukrayna savaşının referandumu oldu

Rusya'da seçimleri açık bir farkla kazanan Putin güven tazeledi

DÜNYA 22.03.2024, 10:43
Rusya seçimleri, Ukrayna savaşının referandumu oldu

Rusya'da seçimleri açık bir farkla kazanan Putin güven tazeledi. 20 yılı aşkın bir süredir Rusya'yı demir yumrukla yöneten Putin'in ardında, Rus siyasetinde alternatif herhangi bir isim ya da hareket var mı?OĞUZHAN OSMAN BİLGİN/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Rusya'da seçimleri kazanan Vladimir Putin, 2000 yılından beri iktidarını muhafaza ediyor. Ukrayna'daki savaş devam ederken yapılan seçimler bir nevi referandum görevi görüyordu. Seçimlerden yüzde 88 gibi bir oy oranıyla galip çıkan Putin, Rusya'da dizginleri tamamen elinde tuttuğunu gösterdi. 

Putin, güçlü bir lider olmasına rağmen 70 yaşını aştı ve 20 yıldan uzun bir süredir ülkeyi tek başına yönetiyor. Rus siyasetinde Putin'in alternatiflerini ve Putin sonrası muhtemel Rus siyasetini Dış Politika Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, Herkes Duysun için analiz etti.

“SEÇİMLER, UKRAYNA'DA YAŞANAN SAVAŞIN REFERANDUMU OLMA ANLAMI DA TAŞIDI”

Rusya’da gerçekleşen seçimlerin Putin'in yeniden başkan seçilmesinden daha öte bir anlam taşıdığının altını çizen Dr. Barış Adıbelli, “Seçimler aynı zamanda halkın Ukrayna'da yaşananlara karşı eğilimini de ölçen bir seçim oldu. %74,22'lik seçimlere katılım oranı, Rusya için manalı bir oran. Putin neredeyse 2000'den beri kesintisiz olarak ülkeyi yönetiyor. 2008'de kısa bir ara vermişti. Bugün modern, güçlü Rusya dediğimizde akla gelen lider Putin. Putin sayesinde Rusya uluslararası politik arenada tekrar belirleyici bir güç haline gelmiştir.” dedi.

“KENDİNİ RUSYA'YA ADAMIŞ BİR LİDER”

Günümüz modern Rusyasını inşa eden ismin Putin olduğunu kaydeden Dr. Barış Adıbelli, “Taraftarları Putin'i ülkesi için kendini feda eden bir lider olarak görüyorlar. Putin de güçlü Rusya'yı tekrar kurabilmek için bu 20 yılı aşkın bir süredir elinden gelen her şeyi yapıyor. Tabiri caizse tamamen Rusya için yaşayan bir lider figürü görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“KARİZMATİK LİDERLER ZOR ZAMANLARDA ORTAYA ÇIKAR”

Olağanüstü durum ve zamanlarda ülkelerin karizmatik liderlere yöneldiğini söyleyen Adıbelli, “Karizmatik liderler genelde kriz ve kaos dönemlerinde ortaya çıkarlar. Rusya'nın dipte olduğu 90’larda Putin, yönetimi Boris Yeltsin’den devraldı. Tabiri caizse bu 20 yılda bir mucize gerçekleştirdi ve o yıllarda adeta sürünen Rusya, bugün tekrar bir dünya gücü oldu.” şeklinde konuştu.

“PUTİN'İN YERİNE GEÇECEK KİŞİYİ TARTIŞMAK İÇİN ŞU AN ERKEN”

Putin'den sonra Rusya'ya ikinci bir Putin gelme ihtimalinin düşük olduğunu belirten Barış Adıbelli, “İkinci bir Stalin gelmediği gibi ikinci bir Putin de gelmeyecektir. Putin'in bir halef seçmesi ya da yerine geçecek olası aday için tartışmaların başlamasını şu dönemde erken görüyorum. Adı geçen isimler var ancak olası adayı ilerleyen yıllarda görecek gibi duruyoruz. Şahsa endeksli olmayan, kurumların güçlendirildiği bir devlet olursa Rusya, Putin'in yerine bırakacağı liderin kendisi gibi karizmatik bir lider olması şart olmayacak. Güçlü kurumlar ABD'de olduğu gibi Rusya'da da ihtiyaca cevap verebilir.” dedi.

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