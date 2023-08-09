Rusya'dan KKTC kararı!

Rusya’nın TASS Haber Ajansı, Rusya’nın çok yakında KKTC’de konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu. Açıklama, Rusya’nın G.Kıbrıs’taki büyükelçisi Murat Zyazikov’a dayandırıldı. Zyazikov, kararı, K.Kıbrıs’ta yaşayan vatandaşlarına hizmet vermek için aldıklarını bildirdi.KKTC (İGFA) - Rusya merkezli TASS haber ajansı, Moskova yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk açma kararı aldığını dünyaya duyurdu.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)'ın Rusya merkezli haber ajansına dayandırarak aktardığı habere göre Rusya'nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi'nin konuyla ilgili değerlendirmesinde "Kıbrıs'ı kuzeyinde (KKTC'de) konsolosluk hizmetleri sağlama kararının siyasi anlamı/iması yok ve oradaki Ruslara yönelik gereklilikler nedeniyle belirlendi" ifadesini kullandığı kaydedildi.