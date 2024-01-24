Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü!

Rusya Savunma Bakanlığı, içinde Ukraynalı savaş esirlerinin bulunduğu açıklanan Ilyushin-76 tipi bir Rus askeri nakliye uçağı bilinmeyen bir nedenle düştüğünü ve uçaktaki en az 65 Ukraynalı savaş esirinin öldüğünü açıkladı.ANKARA (İGFA) - Uçağın Rusya'nın Belgorod bölgesinde düştüğü belirtildi. Bölgenin Rusya-Ukrayna sınırında yer alıyor.

Rus Ria Novosti Haber Ajansı, uçakta altısı mürettebat toplam dokuz Rus olduğunu da aktarırken ajans, Ukraynalı askerlerin Belgorod’a “esir takası” için götürüldüğünü öne sürdü.

https://twitter.com/rianru/status/1750112445614411933

Ukrayna yetkilileri ise uçağın kendi güçlerince vurulduğunu duyurdu.