Rus ve UAEA Heyetleri Moskova’da buluştu

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi ile beraberlerindeki heyetler Rusya’nın başkenti Moskova'da görüştü.ANKARA (İGFA) - Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Müdürü Rafael Grossi ile beraberlerindeki heyetler Rusya’nın başkenti Moskova'da görüştü.

Toplantıya Rusya tarafından Rusya Federasyonu Federal Çevre, Sanayi ve Nükleer Denetim Kurumu (Rostekhnadzor) Başkanı Alexander Trembitsky, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, Federal Ulusal Muhafız Birlikleri Saha Koruma Genel Müdürlüğü Başkanı Vladimir Mashevsky ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Igor Vishnevetsky katıldı.

Görüşmede özellikle Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) güvenliğiyle ilgili konular ele alındı. Aleksey Likhachev, Rus tarafının bu alanda attığı adımların yanı sıra Zaporijya NGS çalışanları ve aileleri için rahat sosyal ve yaşam koşullarının sağlanmasına yönelik tedbirler hakkında UAEA Başkanı Grossi’ye bilgi verdi.

UAEA Başkanı Grossi de Zaporijya NGS’de bir Nükleer Güvenlik ve Emniyet Bölgesi kurulmasına yönelik girişimlerinin gidişatından bahsetti. Bu bağlamda Aleksey Likhachev, Rus tarafının UAEA Başkanı Grossi’nin söz konusu girişimi konusunda çalışmaya devam etmeye hazır olduklarını ifade etti. Rus heyetinin de katıldığı görüşmede Rusya ile UAEA arasında diğer alanlarda mevcut ve gelecekteki iş birliğine ilişkin konular da ele alındı. Taraflar temasları sürdürme konusunda mutabık olduklarını teyit ettiler.