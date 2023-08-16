Ringlerin ünlü ismi Louis Taylor Türk kızıyla nasıl tanıştı?

Ünlü karma dövüş sanatçısı Louis Taylor ve Türk eşi Suzan Taylor, abdpost.com aracılığıyla İGFA'ya önemli açıklamalarda bulundu. 2006 yılında evlenen ve Chicago kentinde yaşayan çift hayatları ve Türklerle ilgili konuştu.Sema BAYRAKDAR - abdpost.com / ABD (İGFA) - Boks ringlerinin efsaneleşen isimlerinden Louis Taylor, 2006 yılında Türk kızı Suzan Öztürk ile evlenerek Türkiye'de daha da çok tanındı.

Sema Bayrakdar, Taylor ailesiyle samimi bir röportaj yaparak çiftin önemli açıklamalarını paylaştı.

https://youtu.be/drxjIc2ZyVw

Suzan Öztürk Taylor, röportajda 2001 yılında ABD'ye geldiğini belirterek 2 ay sonra da Louis Taylor ile tanıştıklarını söyledi.

"MAÇLARDA TÜRKLERİN DESTEĞİNİ HER ZAMAN GÖRDÜM"

Boks ringlerinin başarılı ismi Louis Taylor da özellikle maçlar sırasında Türklerin samimi ve kuvvetli desteklerini gördüğünü hatırlatarak dövüş sanatıyla ilgisini sürdürdüğünü belirtti.

Taylor, dövüş ve savunma sanatıyla ilgili tecrübelerini paylaşmaya hazır bir halde olduğuna işaret ederek eğitici dersler verdiğini de paylaştı.