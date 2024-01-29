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Prof. Dr. Selçuk Şirin’e ABD’de büyük ilgi

DÜNYA 29.01.2024, 15:18
Prof. Dr. Selçuk Şirin’e ABD’de büyük ilgi

Amerika Türk Kadınlar Birliği, Uluslararası Eğitim Günü’nü kutlamak için “Kalıcı Barış İçin Eğitim” adlı bir program düzenledi. Programa Türk eğitimci Prof. Dr. Selçuk Şirin de konuşmacı olarak katıldı. ABDPost.Com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli de programı takip etti. Programın ardından Şirin’in ‘Ya Adalet Ya Sefalet’ kitabının imza günü yapıldı.Özlem ÖZGÜT YÖREKLİ / abdpost.com

ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk dili ve kültürünü yaşatmayı, Atatürk'ün ilke ve değerlerine bağlı, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen çağdaş nesiller yetiştirmeyi hedef edinen Amerika Türk Kadınlar Birliği, Uluslararası Eğitim Günü’nü kutlamak için “Kalıcı Barış İçin Eğitim” adlı bir program düzenledi. ABDPost.Com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli de programa katılım sağladı. Programda konuşmacı olarak Türk eğitimci Prof. Dr. Selçuk Şirin yer aldı. Programın ardından Selçuk Şirin’in ‘Ya Adalet Ya Sefalet’ isimli kitabının imza günü düzenlendi.

NY ATATÜRK OKULU’NUN BAŞARISI

Programda konuşma yapan Selçuk, yarım asır önce Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Türklerin, çocuklarının eğitimi konusundaki kaygısına değinerek, “54 yıl önce ya da 55 yıl önce insanlar New York'ta bir araya geliyorlar ve diyorlar ki ‘Biz çocuklarımıza Amerika'da Atatürk’ü nasıl anlatabiliriz, Türkiye'yi nasıl anlatabiliriz? Türkçe'yi ana dillerini nasıl öğretebiliriz?’. Bunu dert etmişler. Dert edenler bir araya geliyorlar. Onlarca sebep sunabilirlerdi ama öyle yapmamışlar. Demişler ki biz bunu yapabiliriz. Yani biz bir araya geldik. Onlara bundan 50 yıl sonra bu okulda 100 öğrenci ders görüyor olacak ve bu sizin sayenizde olacak deseydik. Muhtemelen o gün onlar inanırdı ama etrafında kimse onlara inanmıyordu. Bütün güzel hikayeler böyle başlıyor zaten” ifadelerini kullandı.

TÜRK ÖĞRENCİLERDEN SELÇUK’A SORU

Ayrıca Selçuk, programa katılan Türk öğrenci topluluğu ekibinden bir öğrencinin sorusunu da yanıtladı. Öğrencinin “Biz Cumhuriyetçi, Atatürkçü gençlere, kendimizi Amerikalılara tanıtabilmek için ve Türkler üzerindeki algıyı seküler ve modern bir algıya dönüştürmek için nasıl bir yol haritası izlemeliyiz?” sorusu üzerine Selçuk, “2000’lerin başında Orhan Pamuk Nobel aldığı zamanlar burada mıydınız? O zaman Türk olmak çok havalıydı biliyor musun? Herkes İstanbul’a gidiyordu. Hatta İstanbul’daki restoranların listesi New York Times’ta yayınlanmıştı. Bence Türkiye'nin imajını dönüştürmek için enerji fazla harcama çünkü bu işte gideyim, anlatayım, Atatürk böyle, şu böyleydi olacak bir iş değil. İnsanlar bizim tahmin ettiğimizden çok daha sofistik. Türkiye ile ilgili 2 tane haber duyunca zaten senin anlattıklarının hepsi bir tarafta kalıyor. Zor bir iş. Okulda etkinlikler falan yapılır ama benim size en büyük tavsiyem; bak 50 yıl önce bu Atatürk İlkokulu’nu kuranların başarısında. Başarının sırrı ortada somut ortak bir proje olması. Yani siz bir araya gelin 20 tane öğrenciye Türkiye'de işte İngilizce öğretin ya da burada somut sonucunu görünce seni mutlu edecek bir şey. Somut olarak göremediğin zaman ne olacak biliyor musun? Bir süre sonra motivasyon azalıyor, gelenlerin sayısı azalıyor işimiz çok daha zor oluyor” dedi. Selçuk’un Türk öğrencilere verdiği bu cevap beğeni topladı.

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