Prof. Dr. Haydar Sur dikkati çekti... Gazze’de salgın hastalık riski!

Gazze’ye yiyecek ve ilaç girmemesi ve beraberinde oluşabilecek sağlık sorunlarını değerlendiren Halk Sağlığı Uzmanı, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, “Herhangi bir devletin ne nedenle olursa olsun, hiçbir neden ayırt etmeksizin bir ilacın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına engel olması insanlık suçu sayılır.” diyerek Gazze’deki salgın hastalık riskine de dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) -Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, Gazze’ye yiyecek ve ilaç girmesiyle ilgili tartışmaları değerlendirerek, “İçimiz kan ağlayarak orada yaşananları izledik, izliyoruz. Bıçağın kemiğe dayandığı anlar…” dedi.

Sağlıkçıların bütün insanlığın yanında yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Sur, "Barış olmadığı zaman o ülkede sağlığın her türlü tehdit altında olduğu kabul edilir. Savaş olmaması lazımdı. Savaş olduğu takdirde sağlık ortadan kalkar. DSÖ, 1986 yılında Kanada’nın Ottowa şehrinde uluslararası bir bildirge imzaladı. Halk sağlığında çok meşhur bir bildirgedir. Burada barış için, sağlık için ön koşullar diye 8 madde sayıldı. ‘O 8 madde bir toplumda yoksa o toplumda sağlıktan söz edilemez’ dediler. Bunların ilk numarası nedir, biliyor musunuz? Barış… Barış olmadığı zaman o ülkede sağlığın her türlü tehdit altında olduğu kabul edilmiş oldu. Bunun dışında sağlıklı su, sağlıklı gıda, hava koşullarının temiz olması, sağlıklı barınma koşulları, sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyulduğunda erişim ve yine DSÖ’nün olmazsa olmaz ilaçlar listesi diye bir listesi var" diye konuştu.

"BİR İLACIN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILMASINA ENGEL OLUNMASI İNSANLIK SUÇU SAYILIR"

En ağır suçtan mahkum bile olsa insan hakkı olarak bu ilaçların o kişiye ulaştırılacağını kaydeden Prof. Dr. Sur, “Herhangi bir devletin ne nedenle olursa olsun, hiçbir neden ayırt etmeksizin bir ilacın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına engel olması insanlık suçu sayılır.” dedi.

Gazze’de salgın hastalık riskini de vurgu yapan Prof. Dr. Haydar Sur, “Akut, yani acil tablo olarak insanlar kanamadan, kalp krizinden ya da herhangi bir böbrek hastaları diyalize erişemediği için, onlarca kanser hastaları tedavi olamadan ölebilir. Ayrıca savaşın getirdiği yaralanmalardan dolayı ölümler de olacaktır” diye konuştu.