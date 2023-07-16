Pensilvanya'da 'İletişim'den araçlı ve uçaklı gösteriler

FETÖ elebaşı Gülen’in yaşadığı Pensilvanya’da araçlı ve uçaklı gösteriler düzenlendi. ANKARA (İGFA)- İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında ABD'nin Pensilvanya eyaletinde de gösteriler düzenledi.

Pensilvanya semalarına yönelen bir uçak, kuyruğuna asılı dev pankartta, "15 Temmuz 2016'da 253 masumun canına kıyanlar, size tahmin ettiğinizden çok daha yakın bir yerde yaşıyor." ifadelerini taşıyan mesajı yaydı.

Diğer taraftan ışıklı tabelalarda, Türk bayrağı ve darbe girişimi gecesinden fotoğraflarla birlikte, "Demokrasinin Zaferi" yazan iki araç, FETÖ elebaşının bulunduğu Saylorsburg sokaklarında sabahtan yerel saatle 16.00'ya kadar tur attı.