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Pensilvanya'da film gibi kaza!
DÜNYA 09.08.2023, 10:55
Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Decatur kentinde bir araç kavşaktan hızını alamayarak evin ikinci katına uçtu.abdpost.com / ABD (İGFA) - Film sahnelerine aratmayan olay Decatur kentinde yaşandı.
Alfarata Caddesi üzerinde seyir halindeki Toyota Corolla marka araç hızla girdiği kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Araç uçarak bir evin ikinci katındaki yatak odasına girdi. Burada asılı kalan aracı çıkartmak için 911 ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kavşak, Polis tarafından trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri ede vinç yardımıyla aracı bulunduğu yerden çıkardı.
Evde maddi hasar meydana geldi.
Şans eseri can kaybının olmadığı olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
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