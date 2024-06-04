Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh'ten Türkiye'ye özel mesaj
Amerika Birleşik Devletleri’nde Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletinde, Türk Günü Festivali büyük bir coşkuyla kutlandı Özlem Özgüt Yörekli - abdpost
Amerika Birleşik Devletleri’nde Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletinde, Türk Günü Festivali büyük bir coşkuyla kutlandı.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri’nde Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletinde, Türk Günü Festivali büyük bir coşkuyla kutlanırken, festivale katılan Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, özel açıklamalarda bulundu.
Konuşmasına Türkçe olarak “Merhaba, hoşgeldiniz” diyerek başlayan Sayegh, Paterson bölgesinin ülkedeki en büyük Türk Amerikan nüfusuna sahip olduğunu belirtti.
Sayegh, “Türk bayrağını göndere çektik ve 29 Ekim'de Kemal Atatürk sayesinde modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu kutluyoruz. Bu yüzden herkese teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’yi seviyoruz” dedi.
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