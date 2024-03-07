Paris’te Türk kadın besteciler konseri

Paris Türkiye UNESCO Rezidansi'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Güray Başol’un Lila Müzik’ten çıkan "Cumhuriyetin 100. Yılında Kadın Besteciler Nazife Aral Güran-Yüksel Koptagel" albümünün konseri düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - UNESCO Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Gülnur Aybet'in ev sahipliğinde 6 Mart’ta düzenlenen geceye Amerika, Avustralya, Azerbaycan, Pakistan, Katar’ın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden davetlilerin yanı sıra albüme destek olan Yunus Emre Enstitüsü ve Kotan Grup temsilcileri de katıldı.

Piyanist Güray Başol albümde yer alan, Cumhuriyet döneminde doğmuş, farklı müzik tarzı ve eğitime sahip iki kadın bestecisinin eserlerini yorumladı. Soprano Chimène Seymen bestecilerimizin şan piyano eserlerini seslendirdi.

Gecenin en güzel anlarından biri, konserde eserleri seslendirilen,1931 doğumlu besteci ve piyanist Yüksel Koptagel'in dinleyiciler arasında bulunmasıydı. Büyükelçi Gülnur Aybet'in açılış konuşmasıyla başlayan ve müzik ziyafetiyle devam eden gece, dinleyicilerin sanatçıları övgüyle kutlaması ile son buldu.