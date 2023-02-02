Palm Beach'te 'Klasik' fuarda tek Türk!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yer alan Palm Beach County'de bulunan Breakers Hotel'de klasik otomobillerin sergilendiği dört günlük bir otomobil fuarı gerçekleşti. Tek Türk davetli 'Turkish Barbie' olarak anılan Sevi Sarı oldu.abdpost.com / ABD (İGFA) - Cavallino Classic 2023 Palm Beach, birinci sınıf lüks klasik otomobiller ve bilhassa Ferrari'lerin yer aldığı 4 günlük otomobil gösterisi gerçekleşti.

Dünyanın dört bir yanından gelen klasik lüks 150'den fazla otomobil etkinlikte sergilendi.

Şahıslara ait araçların her birinin değeri 500 bin ile 50 milyon dolar arasında değişiyor.

Her yıl 100'den fazla ülkeden 2 binden fazla otomobil meraklısı koleksiyoner, patron ve yatırımcı bu etkinliğe katılıyor.

Dünyanın en önemli otomobil fuarlarından biri olarak kabul edilen bu etkinlik, dünyanın en güzel ve tarihi yerlerinden Palm Beach'teki Breakers Hotel'de yapıldı.

"Turkish Barbie" lakaplı, ABD'de ilk Türk radyosunu kuran Sevi Sarı da otomobil fuarına davet edilen tek Türk olma şerefini yaşadı.