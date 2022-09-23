Pakistan için 6 tren daha yola çıkacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'den Pakistan'a giden yardımları sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Soylu, 9 trenle yaklaşık 5 bin ton insani yardımın gönderildiği ülkeye 6 trenin daha hazırlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - 14 Haziran'dan bu yana muson yağmurlarının etkisi altında olan Pakistan'da binlerce can kaybedilmişt.

Adeta durma noktasına gelen hayatlarına zorlukla devam eden Pakistanlılar'a Türkiye'den yardım yağmaya devam ediyor.

İnsani yardım malzemelerinin İyilik Trenleri ile bölgeye ulaştırılması için AFAD Başkanlığı koordinesinde belirlenen 4 bölgeye (Ankara, Kocaeli, Mersin, Van) Valiliklerimiz, Belediye ve STK’larımızca yardım kolilerinin sevki sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan'a gönderilen yardımları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Soylu bir kısım yardımın ulaştığını, bir kısmının ise hazırlanma aşamasında olduğunu aktardı.

"Kardeş ülke Pakistan’a AFAD koordinesinde STK’ların desteğiyle 13 uçak, 9 iyilik treni ve yerelden temin edilen yardımlarla insani yardım köprüsü kuruldu" diyen Bakan Soylu, paylaşımında, "9 tren ile 4 bin 790 ton insani yardım gönderildi, 6 tren hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlık ise, Bakan Soylu'nun iletisini alıntılayarak, "Türkiye'den Kardeş Ülke Pakistan'a, AFAD koordinesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının desteğiyle yardım köprüsü kuruldu.Destek veren tüm kuruluşlara ve Yüce Gönüllü Milletimize teşekkürler" ifadelerinin yer aldığı kısa video paylaştı.

https://twitter.com/TC_icisleri/status/1573225881895575552