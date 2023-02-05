Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref vefat etti

Bir süredir Dubai'deki bir hastanede tedavi gören Pakistan eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, 79 yaşında hayatını kaybetti.İSTANBUL (İGFA) - Pakistan medyası 79 yaşındaki Müşerref’in bir süredir hastalıklarla mücadele ettiğini açıklarken son nefesini Dubai’deki bir hastanede verdiğini duyurdu.

PERVEZ MÜŞERREF KİMDİR?

Pervez Müşerref, 11 Ağustos 1943 yılında anadili Urdu olan bir anne ve babanın çocuğu olarak Delhi'de dünyaya geldi.

Müşerref'in ailesi, 1947'de Hindistan'ın bölünmesinin ardından Pakistan'a göç etti.

Subay olarak girdiği orduda, 1998 yılında başbakan Navaz Şerif tarafından genelkurmay başkanlığına getirildi ve bir yıl sonra da Şerif'e karşı darbe düzenledi.

Ekonomik yavaşlama ve tartışmalı yasal düzenlemeler nedeniyle halk desteğinin giderek azaldığı bir dönemde Şerif, 1999 yılında Keşmir'e yönelik askeri operasyonun başarısız olmasının ardından orduyu suçlamak istedi.

Ancak başarısızlığın faturasını üstlenmek istemeyen ordu darbe yaptı.

Mart 2013'te seçimlere girmek için tekrar Pakistan'a döndü ancak tutuklandı. Müşerref'e siyaset yapma yasağı da getirildi, hakkında çok sayıda dava açıldı.

2016 yılında sağlık sıkıntıları nedeniyle hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı kaldırılınca Dubai'ye gitti ve o tarihten bu yana da orada yaşıyor.

Müşerref, gıyabında yapılan yargılama sonucunda vatana ihanetten suçlu bulundu ve idam cezasına çarptırılmıştı.