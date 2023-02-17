Özbeklilerin kalbi Türkiye için atıyor

Özbekistan’da Türkiye için adeta seferberlik ilan edildi. Deprem bölgesinde kısa sürede bir Sahra Hastanesi kuruldu, 4 Uçak dolusu yardım malzemesi getirilip dağıtıldı, halen 171 Özbek Arama Kurtarma Ekibi, deprem bölgesindeki faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Özbekistan’dan ilk yardım uçağı 7 Şubat tarihi itibarı ile Gaziantep’e ulaştı. Aynı tarihte ikinci yardım uçağı da Adana’ya indi.

Gaziantep’e 8 Şubat’ta bir uçak dolusu yardım daha gelirken, 11 Şubat itibarı ile de Adana’ya ikinci yardım uçağı ulaştırıldı. Böylece bu büyük seferberlik sonunda Özbekistan’dan Türkiye’ye toplam 4 yardım uçağı gelmiş oldu.

Bununla birlikte Türkiye’ye 171 Özbek Arama Kurtarma ekibi gelirken, Özbekistan Cumhuriyeti Acil Durumlar Bakanlığı kapsamındaki bu ekipte, 100 arama kurtarma elemanı, 50 Özbekistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı askeri doktoru ve 21 de uzman eğitimli kurtarıcı bulunuyor. Ekipte ayrıca 10 da kurtarma köpeği yer alıyor.

Gönderilen 4 uçakta bulunan 6 büyük kurtarma aracı ile 2 özel donanımlı "ISUZU", 2 "KAMAZ" ve 2 de "UAZ" aracı afet bölgesinde faaliyet gösteriyor.

Özbekistan’dan gelen 92 ton insani yardımın 46 tonu tıbbi malzeme ve ilaçlardan ve 46 tonu da, birinci derece ihtiyaç maddelerinden (Özbekistan halkı tarafından toplanan gıda, ısıtıcı ve diğer eşyalar) oluştu.

Özbekistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, 2. Tip Askeri Sahra Hastanesi’ni, Hatay’ın Ovakent ilçesinde kurdu ve halen yaralılara 7/24 hizmet veriyor.

Bu arada Gaziantep Kilis’te kurulan seyyar mutfakta da, Özbek aşçıları tarafından günlük 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtılıyor.

Özbekistan arama kurtarma ekipleri; Hatay'ın Ovakent, Cumapazarı, Adapazarı ve Antakya ilçelerinde aralıksız olarak arama-kurtarma çalışmaları yapıyorlar.

Özbekistan ekipleri bugüne kadar enkazdan 13 vatandaşı canlı olarak kurtardı, 64 cansız bedene ulaştı.

Halen Özbekistan'da Türkiye için insani yardımı toplama ve bölgeye gönderilme çalışmaları hızla devam ediyor.