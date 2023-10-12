Önümüzdeki kış Ukrayna karşı taaruzunu nasıl etkileyecek?

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş hız kesmeden devam ediyor. Ukraynanın bir süredir yürütmüş olduğu karşı taarruzdan istediğini alamadığı görünüyor. Kış mevsiminin de kapıda olması savaşın önümüzdeki sene seyrini nasıl etkiler sorusunu Dış Politika Uzmanı Dr. Barış Adıbelli Herkes Duysun için yanıtladı.Oğuzhan Osman BİLGİN - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Ukrayna ve Rusya arasında oldukça kanlı bir çatışma süreci yaşanıyor. Savaş şu anda Rusya'nın çizmiş olduğu hattı savunmaya çalışması, Ukrayna'nın da karşı taarruzlarla bu savunmayı kırmak ve tekrar eski sınırlarına kavuşmayı amaçlaması şeklinde ilerliyor. Kış mevsiminin de yaklaşıyor olması savaşın nasıl bir noktaya ilerleyeceği sorusunu beraberinde getiriyor.

Bu konuyu ve savaşın geldiği noktayı Dr. Barış Adıbelli Herkes Duysun için yorumladı.

UKRAYNA KARŞI TAARUZU AMACINA ULAŞAMIYOR

Ukrayna'nın karşı taarruzunun istenen sonuca ulaşmadığının herkes tarafından kabul edilen bir durum olduğunun altını çizden Adıbelli, “Bu durumu herkes kabul ediyor. ABD, Rusya ve NATO'da kabul ediyor. Ancak kabul etmeyen tek ülke Ukrayna. Bir adım atıldığında iki adım geri çekiliyor. Ukrayna karşı taarruzda kayda değer bir ilerleme kaydedemiyor” dedi.

Rusya'nın şu ana kadar elde etmiş olduğu topraklar içerisinde bir sınır hattı çizdiğini ve Ukrayna'yı da bu hattın dışında tutma çabası içerisinde olduğunu vurgulayan Adıbelli, “Burada 4 bölge öne çıkıyor. Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya. Rusya bu 4 bölgeyi önce bağımsız ilan etti ve daha sonra ilhak etti, toprakları içerisine kattı. Anlaşıldığı kadarıyla da savaş sonrası sınır da bu 4 bölgeden başlayacak.” şeklinde konuştu.

"RUSYA JEOPOLİTİK HEDEFLERİNE ULAŞTI"

Rusya'nın savaşın başlangıcında jeopolitik olarak hedeflemiş olduğu yerleri kazandığını belirten Adıbelli, “Rusya kuzeyden güneye bir hilal şeklinde tampon bir bölge çizdi. Kırım ve Azak denizi gibi bölgeler Rusya için artık kendi toprağı olarak nitelendirebileceği alanlar haline geldi.” ifade etti.

UKRAYNA KIŞ İÇİN BATIDAN GELECEK YENİ SEVKİYATI BEKLİYOR

Zelensky'nin de kışı mevsiminin gelmesiyle birlikte taarruzun nasıl olacağına dair sinyalleri verdiğini açıklayan Dr. Barış Adıbelli, “Kış mevsimiyle birlikte yeniden bir taarruza geçilmiş olacak. ABD'den gelecek uzun menzilli füzeler bekleniyor ancak ABD, bu füze desteğinin kendilerini Rusya ile doğrudan karşı karşıya getirecek olmasından dolayı çok sıcak bakmıyor.” dedi.

KIŞ GELDİĞİNDE VUR-KAÇ EYLEMLERİ VE İHA-SİHA SALDIRILARI AĞIRLIKLI OLABİLİR

Bölgenin, özellikle coğrafi olarak zor bir alan olduğu, kış mevsiminin getirdiği zorlukların yanında çamurlu da bir alan olduğu için konvansiyonel birliklerin karşı karşıya geleceğini düşünmüyorum diyen Adıbelli, “Daha çok İHA-SİHA gibi unsurların sahada olacağını bekliyorum. Ayrıca denizde de bu İHA'lar kullanılmaya başlandı. Zaten geçtiğimiz günlerde Rusya Kırım'da bir deniz İHA'sını etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Rusya'da bu saldırılara karşı İran kaynaklı İHA-SİHA'larla karşılık verecek. Daha çok uzaktan gerçekleşen bir gölge boksu şekline dönüşecek bir savaşı görebiliriz.” şeklinde konuştu.

PUTİN ACELECİ DEĞİL

Putin'in şu anda savaşın seyri konusunda çok da aceleci olmadığını vurgulayan Adıbelli, “Putin de ABD'deki seçimleri bekliyor. Rusya’da da bir seçim süreci olacağı için bunu bir güven tazeleme süreci olarak görüyor. Ayrıca ABD seçimlerinin de Rusya için önemi büyük. Cumhuriyetçilerin seçilmesi halinde savaşı sona erdirebileceği çok ciddi bir şekilde konuşuluyor ve Putin'de bu gelişmeleri bekliyor. 2024-25 yılının Ukrayna savaşında müzakere yılı olabilecek. Savaşın bu tarihler arasında sahada bitmesi, diplomatik olarak masada başlaması söz konusu olabilir. Savaşan taraflar dahil olmak üzere NATO, AB ve ABD de bu savaştan yoruldu.” diyerek sözlerine son verdi.